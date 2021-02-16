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Anasayfa Yazarlar Regardless tek
Regardless tek ERGUN ONARIR Regardless tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.02.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap kapışmasında Pericless, Alata, Wiseman ve Storm Falcon öne çıkan isimler. Pitane sürprizde düşünülmeli.
2.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında Lord, Bilginkadir, Gazınç, Asrasyad ve Şubartay birinciliğe daha yakın isimler.
3.AYAK: Disi tayların maiden yarışında Betty Blue ve Lady Sephora aurımsız kuponlarda yer almalı. Vento Fortuna yeri olanlara.
4.AYAK: Orta mesafeli "Çukurova Bld. Bşk." koşusunu istim üstündeki Regardless'in kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
5.AYAK: Dişi İngilizlerin 5 şartlı yarışında Mine Of Fire, Freude ve Poetic Charm arasında birincilik düğümü çözülür.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Pala Salih, Kopkaptar, Özgenağa, Öktem, Güldürenkız ve Yantar öncelikli isimler.
Poyrazım daha sonra.

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