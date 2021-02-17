1.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Baypatron, Fırtınakasım, Gubaz, Arapoviç ve Arısan birinciliğe daha yakın isimler. Ciğerdelen sürprizde.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Türksoylu, Bozağa ve Ertegi rakiplerine oranla kazanmaya daha yakın isimler.

3.AYAK: Uzun mesafeli "satış 1" koşusunda Angel Pearl, Çun, Logic Girl ve Vera Cruz birincilik mücadelesi verecek taylar. West Coast yeri olanlara.

4.AYAK: İngilizlerin orta mesafe 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Juno'nun kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Tayların 4 şartlı yarışında Captains Key ve Chaotic ayrımsız yazılmalı. İlk iki yarışını kazanan Big Guns da ihmale gelmez.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Siempre Ganador, Comanchero, Mirahor ve Bozdağ Beyi öncelikli isimler. Cibo Han ve Sönmezbey geniş oynayanlara.