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Juno kazanır ERGUN ONARIR Juno kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.02.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Baypatron, Fırtınakasım, Gubaz, Arapoviç ve Arısan birinciliğe daha yakın isimler. Ciğerdelen sürprizde.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Türksoylu, Bozağa ve Ertegi rakiplerine oranla kazanmaya daha yakın isimler.
3.AYAK: Uzun mesafeli "satış 1" koşusunda Angel Pearl, Çun, Logic Girl ve Vera Cruz birincilik mücadelesi verecek taylar. West Coast yeri olanlara.
4.AYAK: İngilizlerin orta mesafe 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Juno'nun kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Tayların 4 şartlı yarışında Captains Key ve Chaotic ayrımsız yazılmalı. İlk iki yarışını kazanan Big Guns da ihmale gelmez.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Siempre Ganador, Comanchero, Mirahor ve Bozdağ Beyi öncelikli isimler. Cibo Han ve Sönmezbey geniş oynayanlara.

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