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Anasayfa Yazarlar King Man Go
King Man Go ERGUN ONARIR King Man Go ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.02.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 16 handikap yarışını kapatmak gerekiyor.
Coldgray, Goldblue, King Winner, Count On You, Çatalkaya ve Rocky Boy öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: Uzundaki 5 şartlı yarışta Demirbars, Bütünay, Atiksoylu, Özerdinç ve Cesurayak birinciliğe daha yakın isimler.
3.AYAK: "İzmir Büyükşehir Bld.
Bşk." koşusunu sert rakiplerine rağmen King Man Go'nun kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Dişi tayların uzun mesafeli 14 handikap yarışında Dragon Pearl ve Fairylike kapışmasını izleyeceğiz.
5.AYAK: 4 şartlı yarışta Yıldız Tozu, Adahan ve Dökerboss birincilik mücadelesi verecek taylar.
6.AYAK: Arapların bölünen maiden yarışında Daraba, Arslan Kraliçe, Zeynepçik ve Harlak arasında kazanan belirlenir. İyi şanslar.

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