1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 16 handikap yarışını kapatmak gerekiyor.

Coldgray, Goldblue, King Winner, Count On You, Çatalkaya ve Rocky Boy öncelikli tercihlerim.

2.AYAK: Uzundaki 5 şartlı yarışta Demirbars, Bütünay, Atiksoylu, Özerdinç ve Cesurayak birinciliğe daha yakın isimler.

3.AYAK: "İzmir Büyükşehir Bld.

Bşk." koşusunu sert rakiplerine rağmen King Man Go'nun kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Dişi tayların uzun mesafeli 14 handikap yarışında Dragon Pearl ve Fairylike kapışmasını izleyeceğiz.

5.AYAK: 4 şartlı yarışta Yıldız Tozu, Adahan ve Dökerboss birincilik mücadelesi verecek taylar.

6.AYAK: Arapların bölünen maiden yarışında Daraba, Arslan Kraliçe, Zeynepçik ve Harlak arasında kazanan belirlenir. İyi şanslar.