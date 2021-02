1.AYAK: Tayların 1 şartlı yarışında Easy Victory, Başdaner, Ayvalıkateşi, My Immortal ve Trudi öne çıkan taylar.

Mürüvvet Sultan yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin satış 1 koşusunda Sideli, Son Of Yavuz ve Celaliye öncelikli isimler.

Blewus sürprizde.

3.AYAK: Arapların "Turhan Oğan" koşusunu formunun zirvesindeki Torosdağı'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap kapışmasında Kocaoğlan ve Deniz Kurdu ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Sert Yıldırım, Delawera, Efsane Kız ve Gönlü Ferah birincilik mücadelesi verecek taylar.

6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda Citron, Onur, Keep Of Dreaming, She Is My Baby, Giallo Ragazza ve Hayrişim çekişmesi yaşanacak.