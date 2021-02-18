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Anasayfa Yazarlar Torosdağı tek
Torosdağı tek ERGUN ONARIR Torosdağı tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.02.2021, 00:00

1.AYAK: Tayların 1 şartlı yarışında Easy Victory, Başdaner, Ayvalıkateşi, My Immortal ve Trudi öne çıkan taylar.
Mürüvvet Sultan yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin satış 1 koşusunda Sideli, Son Of Yavuz ve Celaliye öncelikli isimler.
Blewus sürprizde.
3.AYAK: Arapların "Turhan Oğan" koşusunu formunun zirvesindeki Torosdağı'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap kapışmasında Kocaoğlan ve Deniz Kurdu ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Sert Yıldırım, Delawera, Efsane Kız ve Gönlü Ferah birincilik mücadelesi verecek taylar.
6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda Citron, Onur, Keep Of Dreaming, She Is My Baby, Giallo Ragazza ve Hayrişim çekişmesi yaşanacak.

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