1.AYAK: Arapların uzun mesafe KV-7 yarışında Niğbolu, Selkut ve Egeberk çekişmesi kazananı belirler.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Real Patek, Miss Defne, Raving Moon, Miss Evgeniya, Passion Runner ve Beauty birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların "satış 2" koşusunda Beyhakan ve Muslih Ağa öne çıkıyor. Gelibolu Gelini ve Merve Prenses yeri olanlarca düşünülmeli.

4.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışını kapatmak akıllıca olur. Nestor, My Billionaire ve Jack Sparrow öncelikli tercihlerim.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların uzundaki 15 handikap kapışmasında Yengeç, Beşkazalı, Faranelli ve Ataçhan öne çıkan isimler.

6.AYAK: Dişitayların bölünen maiden yarışını formunu geliştiren Laetita'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.