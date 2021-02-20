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Anasayfa Yazarlar Laetita şanslı
Laetita şanslı ERGUN ONARIR Laetita şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 20.02.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların uzun mesafe KV-7 yarışında Niğbolu, Selkut ve Egeberk çekişmesi kazananı belirler.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Real Patek, Miss Defne, Raving Moon, Miss Evgeniya, Passion Runner ve Beauty birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların "satış 2" koşusunda Beyhakan ve Muslih Ağa öne çıkıyor. Gelibolu Gelini ve Merve Prenses yeri olanlarca düşünülmeli.
4.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışını kapatmak akıllıca olur. Nestor, My Billionaire ve Jack Sparrow öncelikli tercihlerim.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların uzundaki 15 handikap kapışmasında Yengeç, Beşkazalı, Faranelli ve Ataçhan öne çıkan isimler.
6.AYAK: Dişitayların bölünen maiden yarışını formunu geliştiren Laetita'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

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