1.AYAK: İngilizlerin uzundaki 4 şartlı yarışında Perfect Runner, Kızıl Dev, Baydöker ve Go For The After birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: "Fehmi Simsaroğlu" koşusu denk güçlerin kapışması şelinde geçecek. Utkunun Oğlu başta olmak üzere bu ayağın kapatılmasını öneriyorum.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Karaer, Ayezenk, Dimaskaya ve Varol Han öncelikli isimler.

4.AYAK: "İzmir Vali" koşusunda formunu üst düzeye taşıyan Hızlı Ahmet birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Dişi tayların "Cantatrice" koşusunda See You Soon ve Kara Maça ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Kapanıştaki uzun mesafeli yarışta Black Panther, Power By Fire ve Neos birincilikte söz sahibi isimler.