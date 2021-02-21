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Anasayfa Yazarlar Hızlı Ahmet
Hızlı Ahmet ERGUN ONARIR Hızlı Ahmet ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.02.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzundaki 4 şartlı yarışında Perfect Runner, Kızıl Dev, Baydöker ve Go For The After birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: "Fehmi Simsaroğlu" koşusu denk güçlerin kapışması şelinde geçecek. Utkunun Oğlu başta olmak üzere bu ayağın kapatılmasını öneriyorum.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Karaer, Ayezenk, Dimaskaya ve Varol Han öncelikli isimler.
4.AYAK: "İzmir Vali" koşusunda formunu üst düzeye taşıyan Hızlı Ahmet birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Dişi tayların "Cantatrice" koşusunda See You Soon ve Kara Maça ayrımsız kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Kapanıştaki uzun mesafeli yarışta Black Panther, Power By Fire ve Neos birincilikte söz sahibi isimler.

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