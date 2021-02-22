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Rapit şanslı ERGUN ONARIR Rapit şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.02.2021, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Memduha Hanım, Hürgobak, Değer ve Süper Soy öne çıkan isimler.
Cimdallı ve Bayanurlalı yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışında Beyond Redemption, Unkown Love, Akıncı, Bırakın Gitsin ve Ocius arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Bölünen maiden yarışı idman pistinde beğenilen Rapit'in kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler tek yazsın!
4.AYAK: Yamaklara ait 16 handikap yarışında Dilimyandı, My Little Knight ve Sinyor Deniz arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: Tayların 14 handikap kapışmasında Tell Me Boy, Karaoğlanım ve Last Conqueror birinciliğe daha yakın isimler.
6.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışında Stem Cells, Zillion Sun, Lover ve Güneşkız öncelikle yazılmalı. Miss Duru yeri olanlara.

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