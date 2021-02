1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Memduha Hanım, Hürgobak, Değer ve Süper Soy öne çıkan isimler.

Cimdallı ve Bayanurlalı yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışında Beyond Redemption, Unkown Love, Akıncı, Bırakın Gitsin ve Ocius arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Bölünen maiden yarışı idman pistinde beğenilen Rapit'in kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler tek yazsın!

4.AYAK: Yamaklara ait 16 handikap yarışında Dilimyandı, My Little Knight ve Sinyor Deniz arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: Tayların 14 handikap kapışmasında Tell Me Boy, Karaoğlanım ve Last Conqueror birinciliğe daha yakın isimler.

6.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışında Stem Cells, Zillion Sun, Lover ve Güneşkız öncelikle yazılmalı. Miss Duru yeri olanlara.