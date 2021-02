1.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara aşt 4 şartlı yarışında Ağamsın, Dörtnalbeyi ve Saitbey birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Rising Girl, Regina Stella, Golden Spike, Winner Legendary ve Vento Fortuna arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 15 handikap yarışını formunu geliştiren Texas Ranger'in kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Tayların "grup 3" yarışında Black Metal, Think Positive, Yiğitcem ve Sudoku öne çıkıyor.Topçu Hanım ve Cagner yeri olanlarca düşünülmeli.

5.AYAK: İngilizlerin bölünen maiden yarışında End Of Trouble, Princess Nazom ve Saadet Sultan birincilikte söz sahibi olmak isteyen taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta The Derwish, Obrada, Roughneck ve Savaş Bey arasında kazanan belirlenir.