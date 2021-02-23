  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Texas Ranger
Texas Ranger ERGUN ONARIR Texas Ranger ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.02.2021, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların yamaklara aşt 4 şartlı yarışında Ağamsın, Dörtnalbeyi ve Saitbey birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Rising Girl, Regina Stella, Golden Spike, Winner Legendary ve Vento Fortuna arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 15 handikap yarışını formunu geliştiren Texas Ranger'in kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Tayların "grup 3" yarışında Black Metal, Think Positive, Yiğitcem ve Sudoku öne çıkıyor.Topçu Hanım ve Cagner yeri olanlarca düşünülmeli.
5.AYAK: İngilizlerin bölünen maiden yarışında End Of Trouble, Princess Nazom ve Saadet Sultan birincilikte söz sahibi olmak isteyen taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta The Derwish, Obrada, Roughneck ve Savaş Bey arasında kazanan belirlenir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI