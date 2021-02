1.AYAK: "Satış 2" koşusunda Duty Beauty, Bravo Maestro, Black Oliva, Charlie ve Belle Isle öne çıkan taylar. Angel Pearl ve The Best Defne yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin 34 yaşlı Arapların maiden yaraışında Özgürkafkas, Şanara şartlı yarışında Lady Of Parthenia, Final, Cerensel ve Boogeyman arasında birincilik düğümü çözülür.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap çekişmesinde Mystic Star, Persian Rose ve Kind Of Blue öncelikli isimler. Heva sürpriz yapabilir.

4.AYAK: Arapların "Sezgin" koşusunda Orhunkaan, Yetim Ali, Duman ve Ulubatur arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

5.AYAK: Kısrakların 3 şartlı yarışında formunu ilerleten Rubin Royal favorim.

Riski sevenler tek yazsın!-

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Özgürkafkas, Şanarhan ve Türksoylu birinciliğe daha yakın isimler. İyi şanslar.