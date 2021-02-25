  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Scutleo şanslı
Scutleo şanslı ERGUN ONARIR Scutleo şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.02.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Innovation, Akarca Khan, Congenial Son, Look Star, Blackball ve Şirinlady öne çıkan isimler.
2.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Time ve Dipmen ayrımsız kuponlarda yer almalı. Dancing Adder yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: Tayların 14 handikap çekişmesinde İzmirin Dağları, Junior Mafya, Derindoğa, Şükran Hanım ve Atomay arasında düğüm çözülür.
4:AYAK: Uzun mesafeli "Osman Kapani" koşusunu sert rakiplerine rağmen iyi durumuyla Scutleo'nun kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Koç Volkan, Başdaner ve Akınbeyi birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışında Cevahirtay, İradeliyıldız, Şanslı Kafkas ve Babürbey birincilik adaylarım.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI