1.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Innovation, Akarca Khan, Congenial Son, Look Star, Blackball ve Şirinlady öne çıkan isimler.

2.AYAK: Maiden yarışta formunu geliştiren Time ve Dipmen ayrımsız kuponlarda yer almalı. Dancing Adder yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: Tayların 14 handikap çekişmesinde İzmirin Dağları, Junior Mafya, Derindoğa, Şükran Hanım ve Atomay arasında düğüm çözülür.

4:AYAK: Uzun mesafeli "Osman Kapani" koşusunu sert rakiplerine rağmen iyi durumuyla Scutleo'nun kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Koç Volkan, Başdaner ve Akınbeyi birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışında Cevahirtay, İradeliyıldız, Şanslı Kafkas ve Babürbey birincilik adaylarım.