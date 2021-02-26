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Anasayfa Yazarlar Despina şanslı
Despina şanslı ERGUN ONARIR Despina şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.02.2021, 00:00

1.AYAK: Kısrakların yamaklara ait orta mesafe yarışında Altın Zele, Pexuss, Pişkin Kız, Ateşadası, Kuğu Güzeli ve Esmergöz birinciliğe daha yakın isimnler.
2.AYAK: Uzundaki maiden yarışta Dartagnan, Coupage ve Power Of Han birincilik mücadelesi verecek taylar.
3.AYAK: Dişi tayların 15 handikap kapışmasında Dragon Pearl, Desert Lioness, Şahgaga ve Pride Of Turks arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Kısa vade yarışta Aksakallı ve Robin Son ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Tayların 2 şartlı yarışında favorim son koşusunu ölçü almadığım Despina.
Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki "satış 2" koşusunda Muslih Ağa, Editör, İdlip Çocukları, Oğuz Şah ve Merve Prenses öne çıkan isimler.

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