1.AYAK: Kısrakların yamaklara ait orta mesafe yarışında Altın Zele, Pexuss, Pişkin Kız, Ateşadası, Kuğu Güzeli ve Esmergöz birinciliğe daha yakın isimnler.

2.AYAK: Uzundaki maiden yarışta Dartagnan, Coupage ve Power Of Han birincilik mücadelesi verecek taylar.

3.AYAK: Dişi tayların 15 handikap kapışmasında Dragon Pearl, Desert Lioness, Şahgaga ve Pride Of Turks arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: Kısa vade yarışta Aksakallı ve Robin Son ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Tayların 2 şartlı yarışında favorim son koşusunu ölçü almadığım Despina.

Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki "satış 2" koşusunda Muslih Ağa, Editör, İdlip Çocukları, Oğuz Şah ve Merve Prenses öne çıkan isimler.