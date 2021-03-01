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Anasayfa Yazarlar Pıtır çok şanslı
Pıtır çok şanslı ERGUN ONARIR Pıtır çok şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.03.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait uzundaki 3 şartlı yarışında Honorable, Hasanefe, Trevi Fountain ve El Patron birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Kısrakların uzun mesafe 4 şartlı yarışında Ayduru, Aslışahane ve Fanizan arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
3.AYAK: Birincilikle tanışamayan 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Bayanurlalı, Kıribram ve Al Fugara daha şanslı isimler.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların kısa vade yarışını gelişen formuyla Pıtır'ın kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Rapit ve Babairfan öncelikle yazılmalı. Güvenemeyenler Dağbasan ve Kızılçığ'a şans tanısınlar.
6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikap çekişmesinde Alija, My Little Knight, Rocky Boy, Oğlum Barış ve Valiant King öne çıkan isimler.
Büyük Ajiba ve Gaudi daha sonra.

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