1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında kızım Aysima, Ardaboyu, Memduha Hanım ve Damla Sakızı öncelikli isimler.

Rukiye yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin uzundaki 15 handikap çekişmesinde Comanchero, Yellow Legend, Siempre Ganador, Cibo Han ve Teen Spirit öne çıkıyor. Mirahor sürprizde.

3.AYAK: Orta mesafeli 15 handikap yarışında Haluk Han, Ontario ve Feel The Victory arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: "Akın Finci" koşusunda Magnum Opus, Tribute To Joss ve Arts Man birincilikte söz sahibi olmak isteyen isimler.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışını formunu ilerleten Sancar'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Dedem Ahmet, Arapoviç, Arısan ve Ciğerdelen kapışması yaşanacak. Bol şans.