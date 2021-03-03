  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Sancar şanslı
Sancar şanslı ERGUN ONARIR Sancar şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.03.2021, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında kızım Aysima, Ardaboyu, Memduha Hanım ve Damla Sakızı öncelikli isimler.
Rukiye yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin uzundaki 15 handikap çekişmesinde Comanchero, Yellow Legend, Siempre Ganador, Cibo Han ve Teen Spirit öne çıkıyor. Mirahor sürprizde.
3.AYAK: Orta mesafeli 15 handikap yarışında Haluk Han, Ontario ve Feel The Victory arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: "Akın Finci" koşusunda Magnum Opus, Tribute To Joss ve Arts Man birincilikte söz sahibi olmak isteyen isimler.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışını formunu ilerleten Sancar'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Dedem Ahmet, Arapoviç, Arısan ve Ciğerdelen kapışması yaşanacak. Bol şans.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI