1.AYAK: Uzun mesafeli 3 şartlı yarışta Doğa Kanunu, Agera, Katma Değer ve Winner Man birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Kısrakların uzundaki 4 şartlı yarışında Esennur, Uğur Perisi ve Aymelekcan öncelikli isimler.

Tanırkız ve İlsum geniş oynayanlara.

3.AYAK: Arapların Grup 2 "Plevne" koşusu sürprize açık. Tuncer, Sülünbike, Orhunkaan, Batmanaslanı, Kamus ve Gustav öncelikli isimler.

4.AYAK: Dişilerin "Kadınlar Günü" koşusunu sert rakiplerine rağmen iyi durumdaki Chaotic'in kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: İngilizlerin mukavemet koşusunda Bozdağ Beyi, Believe In Me, Kızıl Yağız, Grey Cloud ve Zlatibor öne çıkıyor.

Ferhan yeri olanlara.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Kalebarajı ve Anıl Abi ayrımsız kuponlarda yer almalı.