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Anasayfa Yazarlar Chaotic şanslı
Chaotic şanslı ERGUN ONARIR Chaotic şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.03.2021, 00:00

1.AYAK: Uzun mesafeli 3 şartlı yarışta Doğa Kanunu, Agera, Katma Değer ve Winner Man birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Kısrakların uzundaki 4 şartlı yarışında Esennur, Uğur Perisi ve Aymelekcan öncelikli isimler.
Tanırkız ve İlsum geniş oynayanlara.
3.AYAK: Arapların Grup 2 "Plevne" koşusu sürprize açık. Tuncer, Sülünbike, Orhunkaan, Batmanaslanı, Kamus ve Gustav öncelikli isimler.
4.AYAK: Dişilerin "Kadınlar Günü" koşusunu sert rakiplerine rağmen iyi durumdaki Chaotic'in kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: İngilizlerin mukavemet koşusunda Bozdağ Beyi, Believe In Me, Kızıl Yağız, Grey Cloud ve Zlatibor öne çıkıyor.
Ferhan yeri olanlara.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Kalebarajı ve Anıl Abi ayrımsız kuponlarda yer almalı.

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