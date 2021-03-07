1.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Abher, Biceroğlu, Fordta Tek, Keleşhan ve Şifne Efesi arasında birincilik paylaşılır.

2.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 16 handikap yarışında Mortodela, Koçulaş, Final, Starry Night, Baş Bela ve Casa Grande çekişmesi yaşanacak.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Leventhan, Harlak ve Akçatı öncelikli isimler. Kanman Efe ve Bey Kızı yeri olanlarca düşünülmeli.

4.AYAK: "William Giraud" koşusunda Dev Adam ve Black Phantom ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta Crazy Lion, Brave Runner, Villager Song ve Man Of Heart öne çıkan taylar. Power Of Han sürprizde.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 2 şartlı yarışını iyi durumuyla Handsome Man'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.