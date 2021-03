1.AYAK: Birincilikle tanışamamış Arapların maiden yarışında Türksoylu, Kızım Aysima, Berenge, Mitralyöz, Kızıl Vazo ve Başparmak birincilik adaylarım.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin uzundaki 16 handikap yarışını formunu üst düzeye çıkaran Girl Gone Bad'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

3.AYAK: Arapların yamaklara ait 4 şartlı yarışında Berkalp ve Onurluefe ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: "Nafiz Kurt" koşusunda Blaze To Victory, Megaloman ve Praise arasında kıran kırana bir çekişme yaşanacak.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Taşan, Ömerşah, Yenimahalleli, Hitit Bey ve Seçer Bey birinciliğe yakın isimler.

6.AYAK: Kapanıştaki orta mesafe yarışta Bana Müsade, Singapur, Süpermen ve It May Rain öncelikli isimler.

Subike yeri olanlarca düşünülmeli.