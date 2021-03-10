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Anasayfa Yazarlar Girl Gone Bad
Girl Gone Bad ERGUN ONARIR Girl Gone Bad ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.03.2021, 00:00

1.AYAK: Birincilikle tanışamamış Arapların maiden yarışında Türksoylu, Kızım Aysima, Berenge, Mitralyöz, Kızıl Vazo ve Başparmak birincilik adaylarım.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin uzundaki 16 handikap yarışını formunu üst düzeye çıkaran Girl Gone Bad'in kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
3.AYAK: Arapların yamaklara ait 4 şartlı yarışında Berkalp ve Onurluefe ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: "Nafiz Kurt" koşusunda Blaze To Victory, Megaloman ve Praise arasında kıran kırana bir çekişme yaşanacak.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Taşan, Ömerşah, Yenimahalleli, Hitit Bey ve Seçer Bey birinciliğe yakın isimler.
6.AYAK: Kapanıştaki orta mesafe yarışta Bana Müsade, Singapur, Süpermen ve It May Rain öncelikli isimler.
Subike yeri olanlarca düşünülmeli.

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