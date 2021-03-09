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Headman kazanır ERGUN ONARIR Headman kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.03.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzundaki 16 handikap yarışında Texas Ranger ve Wiseman ayrımsız kuponlarda yer almalı.
2.AYAK: Arapların 17 handikap kapışmasında Günpınar, Babadağınoğlu, Derdiyok, Reisoğlu ve Şehlevent öncelikli isimler. Asil Rüzgar sürprizde.
3.AYAK: Uzun mesafe 5 şartlı yarışta Yağmur Gözlü, Sukaya, Mahzunkral ve Derin Mavi arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: "Özgecan Aslan" koşusunda formunu üst düzeye taşıyan Headman birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların grup 3 yarışında Kayasel, Aryaliva ve Zafer Meydanı birincilik mücadelesi verecek isimler.
6.AYAK: Çim pistteki kapanış koşusunda Jacinda, Efsane Aşk, Hilal Sultan, Orura, Victory Bawl ve Cülük arasında düğüm çözülür.

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