Like The Stars

1.AYAK: İngilizlerin uzundaki 17 handikap yarışında El Mascalero, Çakırdağlı, Alidev, Oğlum Barış, Star Ruby ve Master Urban öncelikli isimler.

2.AYAK: Dişilerin uzun mesafe yarışında Maya Hanım, Bal Kız ve Dimple Ring öne çıkan taylar. Miss Duru'dan bir sürpriz gelebilir.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Zeynepcik, Memduha Hanım, Rapit, Eslemgül ve Jetkız birincilik adaylarım.

4.AYAK: Tayların kısa vade yarışını sert rakiplerine rağmen Like The Stars'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: İngilizlerin kısadaki 4 şartlı yarışında Steel Brothers, Gold Coust, Ocius ve Over Clouds arasında birincilik düğümü çözülür.

6.AYAK: Kapanıştaki Arapların 14 handikap çekişmesinde Özçocuk ve Karavaş rakiplerine oranla kazanmaya daha yakın isimler.