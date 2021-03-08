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Anasayfa Yazarlar Like The Stars
Like The Stars ERGUN ONARIR Like The Stars ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.03.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzundaki 17 handikap yarışında El Mascalero, Çakırdağlı, Alidev, Oğlum Barış, Star Ruby ve Master Urban öncelikli isimler.
2.AYAK: Dişilerin uzun mesafe yarışında Maya Hanım, Bal Kız ve Dimple Ring öne çıkan taylar. Miss Duru'dan bir sürpriz gelebilir.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Zeynepcik, Memduha Hanım, Rapit, Eslemgül ve Jetkız birincilik adaylarım.
4.AYAK: Tayların kısa vade yarışını sert rakiplerine rağmen Like The Stars'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: İngilizlerin kısadaki 4 şartlı yarışında Steel Brothers, Gold Coust, Ocius ve Over Clouds arasında birincilik düğümü çözülür.
6.AYAK: Kapanıştaki Arapların 14 handikap çekişmesinde Özçocuk ve Karavaş rakiplerine oranla kazanmaya daha yakın isimler.

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