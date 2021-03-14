1.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Şanslı Kafkas, Biceroğlu ve Cevahirtay öncelikli isimler. Şifne Efesi ve Vasem yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: Çim pistteki maiden yarışta Kapoğlu, Running Free, Savaşçı Ege, Çiğdemin Rüzgarı, Casa Mila ve Fire Of Victory öne çıkan taylar.

3.AYAK: Grup 1 "Ege Derbisi"nde favorim Kuzey Yağmuru. Güvenemeyenler Kuru Soğan, King Man Go, Powerman ve El Nino'ya şans tanısınlar.

4.AYAK: Tayların kısa vade yarışında Güneşkız, Kara Maça, Melinam ve Desert Lioness arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: İngilizlerin uzundaki 16 handikap yarışında önceliği Dream Soldier'e veriyorum. İdmanlarını sıklaştıran Keskin Nişancı sürpriz yapabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Koç Volkan, Magic Star, Time, Markiz ve Dark Runner biriciliğe daha yakın taylar.