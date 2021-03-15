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Ünlüoğlu tek ERGUN ONARIR Ünlüoğlu tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.03.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 15 handikap yarışında April One, Parion, Valiant King, Cyrus ve Frankenstein öncelikli isimler.
Baş Bela ve The Difference yeri olanlara.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Çığrüzgarı, Altınkuruş, Dostbağı ve Eymenağa birincilik adaylarım.
3.AYAK: 4 yaşlıların uzundaki maiden yarışında Adamım ve Çaykaralı arasında birincilik düğümü çözülür.
4.AYAK: İngilizlerin bir solukta bitiverecek kısa vade yarışını formunu geliştiren Ünlüoğlu'nun kazanmasını bekliyorum.
Tek yazılabilir.
5.AYAK: Tayların orta mesafe 15 handikap kapışmasında Tell Me Boy, Prince Boran ve Denizli söz sahibi isimler.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Atanerhan, Mor Yağmur, Karaşövalye, Altınbay, Babürbey ve Takdirkar birinciliğe daha yakın isimler.

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