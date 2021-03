1.AYAK: İngilizlerin 15 handikap yarışında April One, Parion, Valiant King, Cyrus ve Frankenstein öncelikli isimler.

Baş Bela ve The Difference yeri olanlara.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların 4 şartlı yarışında Çığrüzgarı, Altınkuruş, Dostbağı ve Eymenağa birincilik adaylarım.

3.AYAK: 4 yaşlıların uzundaki maiden yarışında Adamım ve Çaykaralı arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: İngilizlerin bir solukta bitiverecek kısa vade yarışını formunu geliştiren Ünlüoğlu'nun kazanmasını bekliyorum.

Tek yazılabilir.

5.AYAK: Tayların orta mesafe 15 handikap kapışmasında Tell Me Boy, Prince Boran ve Denizli söz sahibi isimler.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Atanerhan, Mor Yağmur, Karaşövalye, Altınbay, Babürbey ve Takdirkar birinciliğe daha yakın isimler.