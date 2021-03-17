1.AYAK: Tayların 3 şartlı yarışında favorim Lucky Neko. Tek yazamayanlar Libertalia ve Unique Bella'ya şans tanısınlar.

2.AYAK: İngilizlerin 16 handikap çekişmesinde Peekaboo, Regamoure, Yellow Legend ve Goldenpass birincilik adaylarım.

3.AYAK: Tayların 15 handikap kapışmasında Eliminatör ve Romanı Kalibre ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: "Gültekin Alpay" koşusunda Spread The Joy, Aragona, Spark Racer, Sensizim, Danielas Daughter ve Ananiashvili öncelikli isimler.

5.AYAK: Arapların uzundaki 16 handikap yarışında Salvo, Arapoviç ve Gubaz birinciliğe daha yakın isimler.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Safranbolu, Dağ Panteri, Rapit, Manasınanası ve Memduha Hanım arasında kazanan belirlenir.