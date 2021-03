Aşırı yağmur yüzünden hafta içi yarışlarında yapılamayan çim yarışları bugün de Yerel Komiserler Kurulu kararıyla kuma dönüşebilir.

Yarışseverler son bilgileri öğrenmeden kuponlarını yatırmasın" derim.

1.AYAK: Arapların yamaklara ait yarışında Uçan Karaca, Cevahirtay, Yener ve Gençberk öncelikli isimler.

2.AYAK: İngilizlerin "Smyrna" koşusunda Nestor, Fresh Yourself, Doğa Kanunu, Starry Night ve Miss Eleni arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: 5 yaşlı Arapların 16 handikap yarışını formunu yükselten Kocaoğlan'ın kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Çimdeki "F.L.Karaosmanoğlu" koşusu mücadeleli geçecek. Red Luck, Vector, Praise ve Black Phantom birincilik adaylarım.

5.AYAK: Uzun mesafe çim yarışında Iron Hearted, Dragon Pearl ve Brave Runner birincilik mücadelesi verecek taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki 14 handikap yarışında King Jim Key, Go For The After ve Go Cyclone öncelikli isimler.