1.AYAK: Çimdeki 14 handikap yarışında Iron Hearted, Fear Nothing, Citrine ve Crio Magnon birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Arapların mukavemet yarışında Güçlükan, Şanslı Kafkas, Cevahirtay, Yener, Efeberk ve Gençberk öne çıkan isimler. Ateşadası daha sonra.

3.AYAK: "Sadık Giz"in anılacağı koşuda Ökehan ve eküri destekli Aksakallı çekişmesini izleyeceüiz. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Arapların "Çakabey" koşusunda İzmir'de başarılı yarışlar sergileyen Kardeşcan birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Maiden yarışta Fire Of Victory, Magic Sun ve Hikmet Ağa öne çıkan taylar. Fast Ghost sürprizde düşünülmeli.

6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda Lord Admiral, Over Clouds, Elibar, Gürsuhan ve Grim öncelikli isimler. Muammer Bey yeri olanlara.