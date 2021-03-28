  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Kardeşcan tek
Kardeşcan tek ERGUN ONARIR Kardeşcan tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.03.2021, 00:00

1.AYAK: Çimdeki 14 handikap yarışında Iron Hearted, Fear Nothing, Citrine ve Crio Magnon birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Arapların mukavemet yarışında Güçlükan, Şanslı Kafkas, Cevahirtay, Yener, Efeberk ve Gençberk öne çıkan isimler. Ateşadası daha sonra.
3.AYAK: "Sadık Giz"in anılacağı koşuda Ökehan ve eküri destekli Aksakallı çekişmesini izleyeceüiz. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Arapların "Çakabey" koşusunda İzmir'de başarılı yarışlar sergileyen Kardeşcan birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Maiden yarışta Fire Of Victory, Magic Sun ve Hikmet Ağa öne çıkan taylar. Fast Ghost sürprizde düşünülmeli.
6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda Lord Admiral, Over Clouds, Elibar, Gürsuhan ve Grim öncelikli isimler. Muammer Bey yeri olanlara.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI