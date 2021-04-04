1.AYAK: Çim pistteki 16 handikap yarışında Tevazu, Şükran Hanım, Huma Sultan ve Spacecraft öne çıkan taylar. Brother Lion ve Kızımela yeri olanlara.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların kısa vade yarışında Tunç Siperi, Ahmet Ali, Kocaoğlan, Siyahüzüm, Beyhakan ve Bilirkişi birincilik adaylarım.

3.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışında Esmergöz, Orki, Beatris, Menem Nene ve Lolan Güzeli öncelikli isimler. Hanım Sultan sürprizde.

4.AYAK: "Sultan" koşusunda son yarışlarını kazanan No Regret ve Black Phantom ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Queen Akarca, Kızım Rengin ve Osaka birinciliğe daha yakın taylar. Beatiful Hose daha sonra.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanış koşusunda formunu yükselten Sonyaprak'tan başarı bekliyorum. Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir. İyi şanslar.