  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Subike şanslı
Subike şanslı ERGUN ONARIR Subike şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 31.03.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Regamour, Happy Time, World Fast ve Happy Time öncelikli isimler.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Kızıl Vazo, Kurtyusuf, Çaykralı öncelikli isimler. Berenge ve Dağ Panteri yeri olanlara.
3.AYAK: Arapların 16 handikap yarışını formunu yükselten Subike'nin kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler tek yazsın!
4.AYAK: "Adil Tügel" koşusunda Berken ve Megaloman birinciliğe daha yakın taylar. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışında Badem Ağacı, Kızım Aysima, Mitralyöz, Gürdal Bey, Giderayak ve Koşturbo birincilik adaylarım.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Arısan, Özgürfatih, Salvo, Neşetim ve Ciğerdelen öne çıkan isimler. Singapur sürprizde.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI