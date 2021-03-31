1.AYAK: İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Regamour, Happy Time, World Fast ve Happy Time öncelikli isimler.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Kızıl Vazo, Kurtyusuf, Çaykralı öncelikli isimler. Berenge ve Dağ Panteri yeri olanlara.

3.AYAK: Arapların 16 handikap yarışını formunu yükselten Subike'nin kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler tek yazsın!

4.AYAK: "Adil Tügel" koşusunda Berken ve Megaloman birinciliğe daha yakın taylar. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışında Badem Ağacı, Kızım Aysima, Mitralyöz, Gürdal Bey, Giderayak ve Koşturbo birincilik adaylarım.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Arısan, Özgürfatih, Salvo, Neşetim ve Ciğerdelen öne çıkan isimler. Singapur sürprizde.