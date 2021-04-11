  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Ufuk Baba tek
Ufuk Baba tek ERGUN ONARIR Ufuk Baba tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.04.2021, 00:00

1.AYAK: Maiden yarışta Dark Bum, Fast Ghost, Koç Volkan, Arkadaş ve Sofyalı birincilik mücadelesi verecek taylar.
2.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 15 handikap yarışında King Jackson, Maya Hanım, Dubawi Grandson ve Charlieboy öne çıkan taylar. Cameron sürprizde.
3.AYAK: İngilizlerin kumdaki 15 handikap çekişmesinde Rocky Boy, Elibar, Grim ve Go For The After arasında birincilik paylaşılır.
4.AYAK: Kısa vade yarışta ilk şansı King Man Go'ya veriyorum. İyi durumlarıyla Grayocean ve Darkholm da kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların orta mesafe yarışında Akkuşbey, Beatris ve Turhanlı arasında bu koşunun kaderi şekillenir.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta formunu geliştiren Ufuk Baba'dan başarı bekliyorum. Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI