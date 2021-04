1.AYAK: Maiden yarışta Dark Bum, Fast Ghost, Koç Volkan, Arkadaş ve Sofyalı birincilik mücadelesi verecek taylar.

2.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 15 handikap yarışında King Jackson, Maya Hanım, Dubawi Grandson ve Charlieboy öne çıkan taylar. Cameron sürprizde.

3.AYAK: İngilizlerin kumdaki 15 handikap çekişmesinde Rocky Boy, Elibar, Grim ve Go For The After arasında birincilik paylaşılır.

4.AYAK: Kısa vade yarışta ilk şansı King Man Go'ya veriyorum. İyi durumlarıyla Grayocean ve Darkholm da kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların orta mesafe yarışında Akkuşbey, Beatris ve Turhanlı arasında bu koşunun kaderi şekillenir.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta formunu geliştiren Ufuk Baba'dan başarı bekliyorum. Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.