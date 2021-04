1.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında Mavra, Umutlu, Karagül Beyi ve Sakalaydın öncelikli isimler. Karagül Beyi ve Korkmazefe geniş oynayanlara.

2.AYAK: "Orhan Meker" serbest handikap yarışında Captains Key, Jacinda, Ice Breaker, Tor The Wings ve Eliminatör çekişmesini izleyeceğiz.

3.AYAK: Yarış kazanmamış 4 yaşlı Arapların yarışında Turap Bey, Kızım Aysima ve Mitralyöz ilk birinciklerinin peşinden koşacak isimler.

4.AYAK: "Ergin Talay" koşusunda formunu üst düzeye taşıyan Real Runner başarı zincirine bir halka daha ekleyebilir.

5.AYAK: İlk kez piste çıkan Arapların 1 şartlı yarışında Kuplas, Aslıyüce ve Keşiftay idmandaki görüntüleriyle birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kısrakların kapanıştaki 15 handikap yarışında Güzel Tutku, It May Rain, Uçan Abla ve Aymelekcan öne çıkan isimler. Pexuss sürprizde.