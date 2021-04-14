  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Yeni sezona start
Yeni sezona start ERGUN ONARIR Yeni sezona start ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.04.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında Mavra, Umutlu, Karagül Beyi ve Sakalaydın öncelikli isimler. Karagül Beyi ve Korkmazefe geniş oynayanlara.
2.AYAK: "Orhan Meker" serbest handikap yarışında Captains Key, Jacinda, Ice Breaker, Tor The Wings ve Eliminatör çekişmesini izleyeceğiz.
3.AYAK: Yarış kazanmamış 4 yaşlı Arapların yarışında Turap Bey, Kızım Aysima ve Mitralyöz ilk birinciklerinin peşinden koşacak isimler.
4.AYAK: "Ergin Talay" koşusunda formunu üst düzeye taşıyan Real Runner başarı zincirine bir halka daha ekleyebilir.
5.AYAK: İlk kez piste çıkan Arapların 1 şartlı yarışında Kuplas, Aslıyüce ve Keşiftay idmandaki görüntüleriyle birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kısrakların kapanıştaki 15 handikap yarışında Güzel Tutku, It May Rain, Uçan Abla ve Aymelekcan öne çıkan isimler. Pexuss sürprizde.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI