1.AYAK: 16 handikap yarışında The Plucky, Miss Defne, Eliminatör, Watashi No Kiseki, Lokum ve Black Rock birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: 4 yaşlı kısrakların çim pistteki uzun yarışında Gürler Kızı, Serin Dalga, Gökçekent ve Mabeyn kapışması yarışın kaderini belirler.

3.AYAK: Arapların çimdeki 17 handikap yarışını formunu geliştiren Kocapolat'ın kazanmasını bekliyorum. Risk almayı sevenler güvensin.

4.AYAK: Grup 3 "Kocatepe" koşusu mücadeleli geçmeye aday. Malkoçhan, Tor The Wings, Pür Dikkat, Grey Kurt ve Special One birincilik adaylarım.

5.AYAK: "Ahmet Kesebir" koşusunda favorim Overlord. Rakip yazmayı düşünenlere formunu geliştiren Kuababa'yı tavsiye ederim.

6.AYAK: Arapların satış 2 koşusunda Özalak, Şehlevent ve Alemin Kralı öncelikli isimler. Eze Eze de yeri olanlarca işaretlenmeli.