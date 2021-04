1.AYAK: 1 şartlı "Red Bishop" koşusunda San Remo, Samuray ve Madmen idman pistindeki görüntüleriyle öne çıkan taylar.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların sentetikteki 14 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Gürdal Bey'in kazanmasını bekliyorum.

3.AYAK: "Sadık Eliyeşil" koşusunda Ontario, Burgas, Giant Dream, Berken ve Overlord öne çıkan taylar. Strong Legs sürprizde.

4.AYAK: "A.Doğan Ünlü" grup yarışında Ardaşah ve Rhythm Divine öncelikli isimler. Full Throttle yeri olanlara.

5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Shine On Me, Runner Ranger, Keeper Of Time ve El Grande birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki 15 handikap yarışını kalabalık tutalım. Kralömer, Cahit Ağa, Salvo, Arısan, Güldürgüldür ve Laz Oğlum şanslı isimler.