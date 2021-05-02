1.AYAK: Arapların uzun mesafe kum yarışında Kralömer, Salvo, Laz Oğlum, Baypatron ve Güneşi Gördüm öncelikli isimler. Arısan yeri olanlara.

2.AYAK: Dişi tayların çimdeki 3 şartlı yarışında Queen Of Darknes, Maça Kızı, Küşne ve Fearless Lady çekişmesine Pace de katılabilir.

3.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli 15 handikap yarışında Madmen, Vincitore, Moda ve Black Rock birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: "Fethi Atan" koşusunda formunu üst düzeye taşıyan Yamanlarbeyi birinciliğin en güçlü adayı. Kuponlarda tek geçilebilir.

5.AYAK: İngilizlerin sentetikteki 17 handikap kapışmasında Girl Gone Bad, Kızıl Yağız ve Bozdağ Beyi öne çıkan isimler. Comanchero sürpriz.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Abone, Mitralyöz ve Şanverdi öncelikli isimler. Kızılvazo daha sonra. İyi şanslar.