1.AYAK: "Cap Gris Nez" koşusunda Goldenpass, Lady Of Parthenia, Kayı Beyi ve Uğur Bubam öncelikli isimler. Ağrı Kasırgası ve Red Tornado yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların çim pistteki 15 handikap yarışında Malibunun Oğlu, Holigan, Singapur, Cankatan ve Başaydın arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: "Tali Çalbatur" grup yarışında Moorland, Prior ve Hafo arasındaki çekişme yarışın galibini ortaya çıkarır.

4.AYAK: Tayların çim pistteki 15 handikap yarışını istim üstündeki Brave Call'ın kazanmasını bekliyorum. Kuponlara tek yazılabilir.

5.AYAK: Arapların maiden yarışında Efeer, Erişen Bey ve Meridyen birincilik mücadelesi verecek taylar.

6.AYAK: Yarış kazanamamış 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Taçhan, Mitralyöz, Başparmak ve Şanverdi birinciliğe daha yakın isimler.