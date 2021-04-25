  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa Yazarlar Brave Call şanslı
Brave Call şanslı ERGUN ONARIR Brave Call şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.04.2021, 00:00

1.AYAK: "Cap Gris Nez" koşusunda Goldenpass, Lady Of Parthenia, Kayı Beyi ve Uğur Bubam öncelikli isimler. Ağrı Kasırgası ve Red Tornado yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların çim pistteki 15 handikap yarışında Malibunun Oğlu, Holigan, Singapur, Cankatan ve Başaydın arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: "Tali Çalbatur" grup yarışında Moorland, Prior ve Hafo arasındaki çekişme yarışın galibini ortaya çıkarır.
4.AYAK: Tayların çim pistteki 15 handikap yarışını istim üstündeki Brave Call'ın kazanmasını bekliyorum. Kuponlara tek yazılabilir.
5.AYAK: Arapların maiden yarışında Efeer, Erişen Bey ve Meridyen birincilik mücadelesi verecek taylar.
6.AYAK: Yarış kazanamamış 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Taçhan, Mitralyöz, Başparmak ve Şanverdi birinciliğe daha yakın isimler.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI