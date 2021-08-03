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Anasayfa Yazarlar Hermione Granger
Hermione Granger ERGUN ONARIR Hermione Granger ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.08.2021, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı kısrakların 16 handikap kapışmasında Boyacının Aşkı, Dalgalı Yele, Malatya Gülü ve Ayza Hanım birinciliğe yakın isimler.
2.AYAK: İlk kez piste çıkan Arap taylarının 1 şartlı yarışında Başkasap, Hayalet Şehir, Altaylı ve Dahi Kız arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların bölünen maiden yarışını gelişen formuyla Hermione Granger'in kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler tek yazsın!
4.AYAK: Arap taylarının çimdeki 4 şartlı yarışında Kızılok, Bilirhan ve Keskin Tay birinciliği hedefleyen isimler.
5.AYAK: Arapların kumdaki 4 şartlı yarışında Alptuğhan, Doru Yiğit ve Unzen öncelikle yazılmalı. Boztepebeyi yeri olanlarca düşünülmeli.
6.AYAK: Dişi tayların kapanış koşusunda La Brezza, Value Chain, Mızrak Kız, İncitanesi ve Candoid çekişmesine Neptune de katılabilir.

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