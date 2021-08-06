1.AYAK: Arapların sentetikteki 22 handikap yarışında Berkalp, Yalçın ve Kralömer öne çıkan isimler.Afacan ve Mavra yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Olgaç tay, Abernalı Kız, Sökmezhan, Eyvah İnce Yunus, Kara Kale ve Diloy birincilik adaylarım.

3.AYAK: Çim pistteki 5 şartlı yarışta Sakalaydın, Kubilaybey, Wanpir ve Alderamin birinciliği hedefleyen isimler.

4.AYAK: Dişi tayların kısa vade 7 yarışında formunu üst düzeye taşıyan Goşa birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta ilk şansı Betsi'ye veriyorum. Aferdita sert rakip olur. Engintay ve Napolyon da iddialı taylar.

6.AYAK: İngilizlerin çimdeki kapanış koşusunda Regamour, Doğu Prensi, Yellow Stone, Egregious Rock ve Watashi No Kiseki öncelikli isimler.