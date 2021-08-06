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Goşa kazanır ERGUN ONARIR Goşa kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.08.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların sentetikteki 22 handikap yarışında Berkalp, Yalçın ve Kralömer öne çıkan isimler.Afacan ve Mavra yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Olgaç tay, Abernalı Kız, Sökmezhan, Eyvah İnce Yunus, Kara Kale ve Diloy birincilik adaylarım.
3.AYAK: Çim pistteki 5 şartlı yarışta Sakalaydın, Kubilaybey, Wanpir ve Alderamin birinciliği hedefleyen isimler.
4.AYAK: Dişi tayların kısa vade 7 yarışında formunu üst düzeye taşıyan Goşa birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta ilk şansı Betsi'ye veriyorum. Aferdita sert rakip olur. Engintay ve Napolyon da iddialı taylar.
6.AYAK: İngilizlerin çimdeki kapanış koşusunda Regamour, Doğu Prensi, Yellow Stone, Egregious Rock ve Watashi No Kiseki öncelikli isimler.

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