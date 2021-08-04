1.AYAK: İngilizlerin uzundaki 17 handikap yarışında Aly Wins, Ganando Solo, Es Robero, Koca Seyid, Hodor ve Queimada Grande öncelikli isimler.

2.AYAK: Arapların çim pistteki uzun yarışında Tatavla, Oğlum Fatih ve Gubaz başta yazılmalı. Arapoviç yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: Sentetikteki 4 şartlı yarışta Kayı Beyi, Blanchard, Directors Cut ve Obrada arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

4.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışını formunu geliştiren Mostar Köprüsünün kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek geçilebilir.

5.AYAK: 2 yaşlı dişilerin maiden yarışında Peligrosa, Rocky Girl, Katrecik, Anadolu Ceylanı ve Yıldız Ayak birincilik gözleyen taylar.

6.AYAK: Dişi tayların "Necdet Narin" koşusunda Special One ve Passion Runner öne çıkan taylar. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.