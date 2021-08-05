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Bedestan tek ERGUN ONARIR Bedestan tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.08.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların çimdeki 3 şartlı yarışında Kanarhan, Baypatron, Atılgan Kuruş, Sardur, Adilabi ve Aslanseda birincilik adaylarım.
2.AYAK: 2 yaşlı tayların 1 şartlı yarışında Gleamy, Luz De Sol, Liriope, Püsem Püsem ve Great Exuma birinciliği hedefleyen taylar.
3.AYAK: İngilizlerin bir solukta bitiverecek 17 handikap yarışını formunu geliştiren Bedestan'ın kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Çim pistteki "Turizm Bakanlığı" koşusunda Malkoçhan, Vector ve Yıldız Tozu arasında kupanın kaderi şekillenir.
5.AYAK: Tayların çimdeki 15 handikap yarışında Golden Ruler ve Peri Ana öne çıkan isimler. Black Oliva yeri olanlarca düşünülmeli.
6.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Minteha, Almeria, Ardern ve Chica Bella öne çıkan taylar. Lablonde sürpriz yapabilir

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