1.AYAK: İlk kez koşacak Arap taylarının çim yarışında Lady Dilaver, Narin Soy, Ben Bilirim, Çeliknur, Tatlırüzgar ve Çiğ Tanesi öncelikli isimler.

2.AYAK: Arapların 14 handikap çekişmesinde Sevdam, Çifteada, Uçanbaron, Altınbartın ve Sarıdüz birinciliği kovalayan isimler.

3.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta Ravello ve Akabba Göktuğ ayrımsız kuponlarda yer almalı. Dark Runner yari olanlarca işaretlenmeli.

4.AYAK: Tayların 15 handikap yarışında formunu geliştiren Eyvah Uzun Mehmet birinciliğin en güçlü adayı. Kuponlara tek yazılabilir.

5.AYAK: Arapların bölünen 1 şartlı yarışında Dehme, Ayça Hanım, Tospik ve Akdeniz Rüzgarı birinciliği hedefleyen taylar.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 16 handikap yarışında Borabey, Adamım ve Usulca arasında bu yarışın kaderi şekillenir.