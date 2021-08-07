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Anasayfa Yazarlar Eyvah Uzun Mehmet
Eyvah Uzun Mehmet ERGUN ONARIR Eyvah Uzun Mehmet ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.08.2021, 00:00

1.AYAK: İlk kez koşacak Arap taylarının çim yarışında Lady Dilaver, Narin Soy, Ben Bilirim, Çeliknur, Tatlırüzgar ve Çiğ Tanesi öncelikli isimler.
2.AYAK: Arapların 14 handikap çekişmesinde Sevdam, Çifteada, Uçanbaron, Altınbartın ve Sarıdüz birinciliği kovalayan isimler.
3.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta Ravello ve Akabba Göktuğ ayrımsız kuponlarda yer almalı. Dark Runner yari olanlarca işaretlenmeli.
4.AYAK: Tayların 15 handikap yarışında formunu geliştiren Eyvah Uzun Mehmet birinciliğin en güçlü adayı. Kuponlara tek yazılabilir.
5.AYAK: Arapların bölünen 1 şartlı yarışında Dehme, Ayça Hanım, Tospik ve Akdeniz Rüzgarı birinciliği hedefleyen taylar.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 16 handikap yarışında Borabey, Adamım ve Usulca arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

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