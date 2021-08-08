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4. ayak tek ERGUN ONARIR 4. ayak tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.08.2021, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı kısrakların yamaklara ait 4 şartlı yarışında Prenses Özgül, Gözyaşıotu, Serin Dalga ve Uçansoylum öncelikli isimler. Bahariye sürprizde.
2.AYAK: Arapların kumdaki 4 şartlı yarışında Peköz, Demirbars ve Tatarkan arasında birincilik düğümü çözülür.
3.AYAK: Uzun mesafeli çim yarışında Süerdem, Yarissa, Muhsin, Sümer Han ve Prens Cora öne çıkan isimler. Özdoğa yeri olanlara.
4.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında son ikinciliği beğenilen Fallow The Leader risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.
5.AYAK: Dişi tayların çim pistteki 5 şartlı yarışında Matrons ve Kulkızı ayrım yapılmadan kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: Kapanış koşusunu kalabalık tutalım. Sugar Man, Eyvah Mehmet, Lionefe, Wellborn, Faitfful Wolf ve Deep Rise çekişmesine De Femme de katılabilir.

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