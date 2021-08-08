1.AYAK: 4 yaşlı kısrakların yamaklara ait 4 şartlı yarışında Prenses Özgül, Gözyaşıotu, Serin Dalga ve Uçansoylum öncelikli isimler. Bahariye sürprizde.

2.AYAK: Arapların kumdaki 4 şartlı yarışında Peköz, Demirbars ve Tatarkan arasında birincilik düğümü çözülür.

3.AYAK: Uzun mesafeli çim yarışında Süerdem, Yarissa, Muhsin, Sümer Han ve Prens Cora öne çıkan isimler. Özdoğa yeri olanlara.

4.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında son ikinciliği beğenilen Fallow The Leader risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.

5.AYAK: Dişi tayların çim pistteki 5 şartlı yarışında Matrons ve Kulkızı ayrım yapılmadan kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Kapanış koşusunu kalabalık tutalım. Sugar Man, Eyvah Mehmet, Lionefe, Wellborn, Faitfful Wolf ve Deep Rise çekişmesine De Femme de katılabilir.