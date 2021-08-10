1.AYAK: Arapların kumdaki 15 handikap yarışında Özgenağa, Fahrenheit, Özayberk, Efkarlıefe ve Serpin Tay öncelikli isimler.

Mezithaber sürprizde.

2.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Ersoybey, Adı Aylin, Ezerdöver ve Aldabar birinciliği hedefleyen isimler.

Bay Zengin daha sonra.

3.AYAK: İngilizlerin kumdaki 4 şartlı yarışını kilo dezavantajına rağmen istim üstündeki Düello'nun kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Dişilerin 15 handikap çekişmesinde Mızrak Kız, Navratilova, Angel Of Lucky ve Lady Sephora öne çıkan taylar.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Canım Kardeşim, Azad ve Rıfkı Dayı öne çıkan taylar.

Bordomavi yeri olanlarca işaretlenmeli.

6.AYAK: Arapların çimdeki 2 şartlı yarışında Tekkurşun, Starbir ve Arabian Prince arasında birincilik düğümü çözülür.