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Düello şanslı ERGUN ONARIR Düello şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.08.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların kumdaki 15 handikap yarışında Özgenağa, Fahrenheit, Özayberk, Efkarlıefe ve Serpin Tay öncelikli isimler.
Mezithaber sürprizde.
2.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Ersoybey, Adı Aylin, Ezerdöver ve Aldabar birinciliği hedefleyen isimler.
Bay Zengin daha sonra.
3.AYAK: İngilizlerin kumdaki 4 şartlı yarışını kilo dezavantajına rağmen istim üstündeki Düello'nun kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: Dişilerin 15 handikap çekişmesinde Mızrak Kız, Navratilova, Angel Of Lucky ve Lady Sephora öne çıkan taylar.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Canım Kardeşim, Azad ve Rıfkı Dayı öne çıkan taylar.
Bordomavi yeri olanlarca işaretlenmeli.
6.AYAK: Arapların çimdeki 2 şartlı yarışında Tekkurşun, Starbir ve Arabian Prince arasında birincilik düğümü çözülür.

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