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Son ayak tek ERGUN ONARIR Son ayak tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.08.2021, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 17 handikap yarışında Rising Story, Matbaacı, Kuababa, Aragona ve Kanekonun Oğlu çekişmesi yaşanacak.
2.AYAK: Maiden yarışta Runner Ranger, Lucezia ve Pressman öne çıkan taylar.
Emperadoro ve Entrevista yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: Sentetikteki "Şükrü Yurteri" koşusunda Çakalınoğlu, Katma Değer, Victor Wolles ve Magnum Opus arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: Tayların 15 handikap çekişmesinde Canan Hanım, Mamasita Bonita, Sense Eight ve Milochka öncelikli isimler.
5.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Mavra, Akçakoca Bey ve Bişkekhan çekişmesini izleyeceğiz. Lizardon hata kollayacak.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta formunu geliştiren A Fine Day To Fly birinciliğin en güçlü adayı. Tek yszılabilir.
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