1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 17 handikap yarışında Rising Story, Matbaacı, Kuababa, Aragona ve Kanekonun Oğlu çekişmesi yaşanacak.

2.AYAK: Maiden yarışta Runner Ranger, Lucezia ve Pressman öne çıkan taylar.

Emperadoro ve Entrevista yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: Sentetikteki "Şükrü Yurteri" koşusunda Çakalınoğlu, Katma Değer, Victor Wolles ve Magnum Opus arasında kazanan belirlenir.

4.AYAK: Tayların 15 handikap çekişmesinde Canan Hanım, Mamasita Bonita, Sense Eight ve Milochka öncelikli isimler.

5.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Mavra, Akçakoca Bey ve Bişkekhan çekişmesini izleyeceğiz. Lizardon hata kollayacak.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta formunu geliştiren A Fine Day To Fly birinciliğin en güçlü adayı. Tek yszılabilir.

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