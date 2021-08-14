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Extra Rumooz ERGUN ONARIR Extra Rumooz ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.08.2021, 00:00
1.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Orçunun Kızı, Bütün Fırtınası, Gökgülü, Edlos ve Hamra öne çıkan taylar. Gurur Veren ve Ayça Hanım yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Pilevneli, Eymenağa, Kara Dere ve Küçük Joker arasında birincilik düğümü çözülür.
3.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta Arslanturbo, Galiçya, Kaftan ve Lokum Oğlu arasında bu koşunun kaderi şekillenir.
4.AYAK: Tayların kumdaki uzun mesafeli 5 şartlı yarışını formunu geliştiren Extra Rumooz'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Arap taylarının bölünen maiden yarışında Efsanekan, Dengi Hat ve Fırtına Güzeli çekişmesini izleyeceğiz. Canömerim yeri olanlara.
6.AYAK: 3 yaşlıların kumdaki kapanış koşusunda Akınbeyi, Mithra ve Başdaner birinciliği hedefleyen taylar. İyi şanslar.
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