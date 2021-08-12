1.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Hamaset, Mariposa, Gözkamalhan, Strongracer ve Victory Weapon birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların kum pistteki 16 handikap çekişmesinde iyi durumlarıyla Saitbey, Diavasi ve Ağamsın kuponlarda yer almalı.
3.AYAK: Dişi tayların çimdeki 5 şartlı yarışında Valley Of Flovers ve Popular City çekişmesine Rose Queen de katılabilir.
4.AYAK: Çim pistteki 4 yaşlı Arapların "Mehmetçik" koşusunda Kumma, Benim Gülüm, Aypars ve Kocapolat arasında birincilik düğümü çözülür.
5.AYAK: İngilizlerin kum pistteki kısa vade yarışını sert rakiplerine rağmen Royal Avşar'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Aladini, Kaçer Kızı, Sardur, Spartaküs, Yılmaz Hoca ve Özmeriç Kızı birincilik adaylarım.
Hayırlı Kız daha sonra. Bol şanslar.