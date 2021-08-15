1.AYAK: Tayların 5 şartlı çim yarışında Holywood Girl, Utkunun Oğlu, Jadeit, Eyvah Uzun Mehmet, Miss Sparkle ve Dicaprio öncelikli isimler.

2.AYAK: Arapların kısa vade "Koşucu Bekir Efendi" yarışında formunu üst düzeye taşıyan Süpermen birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.

3.AYAK: Arap taylarının çimdeki 4 şartlı yarışında Güzelbakan, Bigboss, Bornovalım ve Mestan Ağa öne çıkıyor. Akıbet yeri olanlara.

4.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli çim yarışında Fearless Flame ve Atlashan ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: 2 yaşlıların kumdaki 1 şartlı yarışında Deli Alper, Run For Baba, Siyahgöz, Kocaman Kızım ve Vaiz birincilik hedefleyen taylar.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 2 şartlı yarışında Calliente, Harunhan ve Dembe çekişmesi yaşanacak. April One sürprixde düşünülmeli.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın