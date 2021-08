1.AYAK: Arapların 15 handikap yarışında Tatlıçağ, Dalbastı, Mabeyn, Nossi, Aynira ve Bir matra öncelikli isimler. Özdoğa ve Uçan Naz sürpriz.

2.AYAK: 4 yaşlı Arapların uzun mesafeli kum yarışını formunu geliştiren Zekaibey'in kazanmasını bekliyorum.

Kuponlara tek yazılabilir.

3.AYAK: Arap taylarının çimdeki 3 şartlı yarışında Azelova, Kaçar Veysi ve Keskin Tay öncelikle yazılmalı. Mavilikız yeri olanlara.

4.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Gray Wolf, Premium Mover, Black Wasp, Niğde Beyi ve Run For The Sun arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen Good New ve Asil Toprak birlikte düşünülmeli.

6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Ozgan, Kayaalp, Kaçanadam ve Yahyabey Gülü çekişmesine İnancalı da katılabilir.