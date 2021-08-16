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Anasayfa Yazarlar Zekaibey şanslı
Zekaibey şanslı ERGUN ONARIR Zekaibey şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.08.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların 15 handikap yarışında Tatlıçağ, Dalbastı, Mabeyn, Nossi, Aynira ve Bir matra öncelikli isimler. Özdoğa ve Uçan Naz sürpriz.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların uzun mesafeli kum yarışını formunu geliştiren Zekaibey'in kazanmasını bekliyorum.
Kuponlara tek yazılabilir.
3.AYAK: Arap taylarının çimdeki 3 şartlı yarışında Azelova, Kaçar Veysi ve Keskin Tay öncelikle yazılmalı. Mavilikız yeri olanlara.
4.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Gray Wolf, Premium Mover, Black Wasp, Niğde Beyi ve Run For The Sun arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen Good New ve Asil Toprak birlikte düşünülmeli.
6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Ozgan, Kayaalp, Kaçanadam ve Yahyabey Gülü çekişmesine İnancalı da katılabilir.

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