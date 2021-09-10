1.AYAK: Arap taylarının 14 handikap yarışında Ferfecir, Olgaç Tay, Çeliknur, Kaçar Veysi, Ünlü Masalkızı ve Kara Kale çekişmesi yaşanacak.

2.AYAK: Arapların kum pistteki maiden yarışında Egetay, Kuymak, Yeniçağlı ve Özilge birincilik mücadelesi verecek taylar.

3.AYAK: "Tünkut Aksungur" koşusunu hedef yapan Egregious Rock birinciliğin en güçlü adayı. Başarı zincirine bir halka daha ekler.

4.AYAK: Tayların çimdeki uzun mesafeli 17 handikap yarışında Brave Gladiator ve Kapoğlu çekişmesi yaşanacak. Real Patek en küçük hatayı affetmez.

5.AYAK: İngilizlerin çimdeki 4 şartlı mukavamet yarışında Corcovado, Kerem Eyle ve Kara Yaşar arasında düğüm çözülür.

6.AYAK: Kapanış koşusunu kalabalık tutalım.

Prens Cora, Hosli, Küçük Demirkırım, Abone ve Özgür Kafkas öne çıkan isimler.

Bekir ve Akçakoca Bey de kupona eklenebilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın