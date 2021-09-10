1.AYAK: Arap taylarının 14 handikap yarışında Ferfecir, Olgaç Tay, Çeliknur, Kaçar Veysi, Ünlü Masalkızı ve Kara Kale çekişmesi yaşanacak.
2.AYAK: Arapların kum pistteki maiden yarışında Egetay, Kuymak, Yeniçağlı ve Özilge birincilik mücadelesi verecek taylar.
3.AYAK: "Tünkut Aksungur" koşusunu hedef yapan Egregious Rock birinciliğin en güçlü adayı. Başarı zincirine bir halka daha ekler.
4.AYAK: Tayların çimdeki uzun mesafeli 17 handikap yarışında Brave Gladiator ve Kapoğlu çekişmesi yaşanacak. Real Patek en küçük hatayı affetmez.
5.AYAK: İngilizlerin çimdeki 4 şartlı mukavamet yarışında Corcovado, Kerem Eyle ve Kara Yaşar arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: Kapanış koşusunu kalabalık tutalım.
Prens Cora, Hosli, Küçük Demirkırım, Abone ve Özgür Kafkas öne çıkan isimler.
Bekir ve Akçakoca Bey de kupona eklenebilir.