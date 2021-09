1.AYAK: İngilizlerin 14 handikap yarışında Flash Knight, The Colector, Bal Kız ve Lord Of The Winds öne çıkan isimler. Oğlum Özgür yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Budaklı, Shehzade, İnancalı, Galiçya, Karavaş ve Calibe Tay çekişmesine Kayabert de katılabilir.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların çim pistteki kısa vade yarışında Tunç Siperi ve Keskinşah ayrımsız yazılmalı. Köyağası Demir sürpriz yapabilir .

4.AYAK: 2 yaşlı tayların çim pistteki grup 3 yarışını istikrarlı bır grafik çizen Shining Glory'nin kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Arapların maiden yarışında Kurşun Baba, Kelemerlibey, Kıyıcı, Oğlum Yaman ve Buzluefe birinciliği kovalayan taylar.

6.AYAK: Tayların çimdeki 2 şartlı yarışında Tightrope, Earth And Gray ve Stark arasında birincilik düğümü çözülür. Bol şans.

