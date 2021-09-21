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Anasayfa Yazarlar Queen Zahra
Queen Zahra ERGUN ONARIR Queen Zahra ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.09.2021, 00:00

1.AYAK: 15 handikap yarışında Annus Mirabius, Sinirli Çocuk, Man Of Heart, Endless Seas ve Regina Luna öncelikli isimler.Karaooğlanım sürprizde. 2.AYAK: Birincilikle tanışamayan tayların 19 şartlı yarışında İguazu Falls, Kortveli Gogo, Golden Sand ve She Is The Show öncelikle yazılmalı.
3.AYAK: Kumdakı uzun mesafeli 4 şartlı yarışta White Spear, Osman Baba ve Catch The Rhythm arasında birincilik düğümü çözülür.
4.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Bedestan, Justice For All ve Pastor arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
5.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların 1 şartlı yarışında idman pistindeki görüntüsüyle dikkat çeken Queen Zahra risk almayı sevdnlerce tek yazılabilir.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Termeli Kızı, Albunea, Güldürenkız ve Aydankız arasında kazanan belirlenir. İyi şanslar.

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