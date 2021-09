1.AYAK: 15 handikap yarışında Annus Mirabius, Sinirli Çocuk, Man Of Heart, Endless Seas ve Regina Luna öncelikli isimler.Karaooğlanım sürprizde. 2.AYAK: Birincilikle tanışamayan tayların 19 şartlı yarışında İguazu Falls, Kortveli Gogo, Golden Sand ve She Is The Show öncelikle yazılmalı.

3.AYAK: Kumdakı uzun mesafeli 4 şartlı yarışta White Spear, Osman Baba ve Catch The Rhythm arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Bedestan, Justice For All ve Pastor arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

5.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların 1 şartlı yarışında idman pistindeki görüntüsüyle dikkat çeken Queen Zahra risk almayı sevdnlerce tek yazılabilir.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Termeli Kızı, Albunea, Güldürenkız ve Aydankız arasında kazanan belirlenir. İyi şanslar.