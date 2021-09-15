1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Happy Time, Doğu Prensi, Bu Da Bator ve Regamour öncelikli isimler. Mystery Focus daha soonra.

2.AYAK: Dişilerin 1 şartlı "Tacım" kooşusunda Sonsuz Hız, Neslihanım, Dragos ve Berrenkız öne çıkan taylar. Gülçatay ve Fatmacan yeri olanlara.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 17 handikap yarışında Yiğitbatuhan, Benim Gülüm ve Tagor arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: Arap taylarının grup 2 "Akbatur" koşusunu formunu yükselten Canmete'nin kazanmasını bekliyoorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Tayların sentetikteki 3 şartlı yarışında Tevazu, Captain Angel ve Yiğido arasında altılı ganyanın kaderi şekillenir.

6.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Dilanur, Ayderlim, Yüzdeyüz, Gül Nisacan ve Hangang birinciliğe daha yakın taylar. Aslıkız sürpriz yapabilir.