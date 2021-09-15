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Canmete kazanır ERGUN ONARIR Canmete kazanır ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.09.2021, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Happy Time, Doğu Prensi, Bu Da Bator ve Regamour öncelikli isimler. Mystery Focus daha soonra.
2.AYAK: Dişilerin 1 şartlı "Tacım" kooşusunda Sonsuz Hız, Neslihanım, Dragos ve Berrenkız öne çıkan taylar. Gülçatay ve Fatmacan yeri olanlara.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 17 handikap yarışında Yiğitbatuhan, Benim Gülüm ve Tagor arasında birincilik düğümü çözülür.
4.AYAK: Arap taylarının grup 2 "Akbatur" koşusunu formunu yükselten Canmete'nin kazanmasını bekliyoorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Tayların sentetikteki 3 şartlı yarışında Tevazu, Captain Angel ve Yiğido arasında altılı ganyanın kaderi şekillenir.
6.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Dilanur, Ayderlim, Yüzdeyüz, Gül Nisacan ve Hangang birinciliğe daha yakın taylar. Aslıkız sürpriz yapabilir.

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