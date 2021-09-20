1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Adios, Mister Heart, Dancing Adder, Casa Grande, Nilgün Sultan ve Kara Yaşar öncelikli isimler.

2.AYAK: Arapların 17 handikap kapışmasında Sancaktar, Taçsız Kral, Yolkıran, Yener, Keleşhan ve Deniz Köpüğü öne çıkan isimler.

3.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında iyiye giden Amanyürek ve Prenses Lina ayrım yapılmadan kuponlarda yerlerini almalı.

4.AYAK: Tayların kısa vade 6 yarışında formunu üst düzeye çıkaran Extra Rumooz birinciliğin en güçlü adayı. Gek geçilebilir.

5.AYAK: İngilizlerin kum pistteki kısa vade 6 yarışında ilk şansı He Is Mine'ye veriyorum. Akıncı ve Blackball imkanlar ölçüsünde eklenmeli.

6.AYAK: Yarış kazanamamış tayların 19 şartlı yarışında Barco Blanco, Fiji, Dream Lady, Caracciolo ve Soyluhanım çekişmesi yaşanacak.