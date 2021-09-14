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Baronial şanslı ERGUN ONARIR Baronial şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.09.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların çim pistteki 17 handikap yarışında Çilingir, Albunea, Kesvacangün ve Kaftan öne çıkan isimler. Güzelçocuk ve Çığgüzeli yeri olanlara.
2:AYAK: Kumdaki maiden yarışta Caburhan, Duayenoğlu, Birtanemsin, Onuker, Son Dakika ve Küçük Şimşeğinoğlu birincilik isteyen taylar.
3.AYAK: Tayların kum pistteki 16 handikap yarışında Miss Petay ve Flash Past çekişmesi yaşanacak. Bu ikili bu ayağı geçer düşüncesindeyim.
4.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli yarışta Dynamite Power, Villager Song ve Antiochos birincilik hedefleyen taylar.
5.AYAK: 22 handikap mukavemet yarışını sert rakiplerine rağmen formunu yükselten Baronial'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Ersoybey, Saklıkız, Arifcan, Sarısıcak ve Günkut arasında altılının kaderi şekillenir

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