1.AYAK: Arapların çim pistteki 17 handikap yarışında Çilingir, Albunea, Kesvacangün ve Kaftan öne çıkan isimler. Güzelçocuk ve Çığgüzeli yeri olanlara.

2:AYAK: Kumdaki maiden yarışta Caburhan, Duayenoğlu, Birtanemsin, Onuker, Son Dakika ve Küçük Şimşeğinoğlu birincilik isteyen taylar.

3.AYAK: Tayların kum pistteki 16 handikap yarışında Miss Petay ve Flash Past çekişmesi yaşanacak. Bu ikili bu ayağı geçer düşüncesindeyim.

4.AYAK: Çim pistteki uzun mesafeli yarışta Dynamite Power, Villager Song ve Antiochos birincilik hedefleyen taylar.

5.AYAK: 22 handikap mukavemet yarışını sert rakiplerine rağmen formunu yükselten Baronial'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Ersoybey, Saklıkız, Arifcan, Sarısıcak ve Günkut arasında altılının kaderi şekillenir