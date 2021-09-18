1.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Gray Wolf, Jotunheim, Sofyalı, Winner Dancer ve Poker Face çekişmesine Magic Apple de katılabilir.

2.AYAK: Arapların kumdaki uzayan mesafeli maiden yarışında Misdivaa, Karacalar ve Taçsultan birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Arap taylarının kısa vade "Datça" koşusunda Toramankaya, Naldökenli. Ufukbaba ve Dorukanat arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: İngiliz taylarının çim pistteki 4 şartlı yarışında favorim formunu geliştiren Ravello. Riski sevenler tek yazabilir.

5.AYAK: Arapların çimdeki 14 handikap yarışında Yaman Adam, Toyaklı ve Ahmet Ali öne çıkan isimler. Uzuncuk Çiçeği ve Polatlı Gülü yeri olanlara.

6.AYAK: Dişilerin kapanış koşusunda Queen Akarca, Determinant, Holywoood Girl ve Derindoğa birincilik hedefleyen taylar.